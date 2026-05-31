Sot Çekia-Kosova: Dardanët synojnë rezultat pozitiv

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sot në Pragë luan kundër Çekisë, në një ndeshje miqësore.
Çekët dhe Dardanët do të përballen në Epet Arena, në një sfidë që pritet të sjellë një duel interesant pavarësisht së është vetëm një ndeshje miqësore.
Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, Kombëtarja jonë mbrëmë ka zhvilluar seancën e fundit para sfidës me çekët.
Në stërvitjen e fundit, futbollistët kanë punuar me intensitet dhe përkushtim të lartë, duke finalizuar përgatitjet për sfidën e sotëm.
Atmosfera në kampin e “Dardanëve” është vlerësuar pozitive, ndërsa skuadra synon të paraqitet sa më mirë përballë një kundërshtari cilësor.
Kjo ndeshje do t’i shërbejë ekipit të Franco Fodës si një test i rëndësishëm në kuadër të përgatitjeve për sfidat e ardhshme zyrtare.
Kosova më 7 qershor në ‘Fadil Vokrri’ ballafaqohet me Andorrën, një tjetër miqësore.
Ndeshja Çeki-Kosovë fillon në orën 16:00.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren