Sot Çekia-Kosova: Dardanët synojnë rezultat pozitiv

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sot në Pragë luan kundër Çekisë, në një ndeshje miqësore.

Çekët dhe Dardanët do të përballen në Epet Arena, në një sfidë që pritet të sjellë një duel interesant pavarësisht së është vetëm një ndeshje miqësore.

Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, Kombëtarja jonë mbrëmë ka zhvilluar seancën e fundit para sfidës me çekët.

Në stërvitjen e fundit, futbollistët kanë punuar me intensitet dhe përkushtim të lartë, duke finalizuar përgatitjet për sfidën e sotëm.

Atmosfera në kampin e “Dardanëve” është vlerësuar pozitive, ndërsa skuadra synon të paraqitet sa më mirë përballë një kundërshtari cilësor.

Kjo ndeshje do t’i shërbejë ekipit të Franco Fodës si një test i rëndësishëm në kuadër të përgatitjeve për sfidat e ardhshme zyrtare.

Kosova më 7 qershor në ‘Fadil Vokrri’ ballafaqohet me Andorrën, një tjetër miqësore.

Ndeshja Çeki-Kosovë fillon në orën 16:00.

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi
“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet në aksin rrugor dhe rrethrrotullimin e ri në...
Spërkatje kundër EHKK-së në pesë fshatra të Malishevës, publikohet orari

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se do të zhvillohet spërkatje selektive nga toka kundër Etheve Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK) në fshatrat Dragobil, Pallankë,...

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Kosovarët për Bajram drejt Shqipërisë, rritje e fluksit në Morinë

“Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë” – Munishi hedh poshtë spekulimet

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

