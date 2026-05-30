“Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë” – Munishi hedh poshtë spekulimet

Trajneri i Lirisë së Prizrenit, Ismet Munishi, ka mohuar raportimet mediatike për një largim të mundshëm nga klubi dhe për bisedime me skuadra të tjera.

Ai ka theksuar se lajmet e tilla janë të pavërteta dhe nuk kanë asnjë bazë.

“Nuk ka asgjë të vërtetë nga spekulimet e medieve për bisedime me klubet tjera”, ka deklaruar Munishi, raporton PrizrenPress.

Duke folur për situatën pas humbjes në ndeshjen e fundit ndaj Dinamos, ai është shprehur i prekur emocionalisht.

“Jam akoma i shokuar nga humbja e djeshme”, ka thënë ai.

Munishi ka falënderuar edhe tifozët e Lirisë, “Arpagjik’t”, për përkrahjen gjatë sezonit, duke vlerësuar mbështetjen e tyre të vazhdueshme.

“Më vjen shumë keq prej tifozëve Arpagjik’t Prizren (Official), të cilët më kanë prit shumë mirë dhe na kanë përkrahur pa masë”, ka shtuar trajneri.

Ai ka vlerësuar edhe përkushtimin e futbollistëve të skuadrës.

“Më dhimbsen shumë lojtarët të cilët dhanë çdo gjë nga vetja”, ka theksuar Munishi.

Në fund, trajneri ka konfirmuar se nuk do të largohet pa e përmbyllur angazhimin e tij me klubin.

“Unë nuk filloj bisedime dhe nuk iki pa e përmbyll me Lirinë!”, ka deklaruar Ismet Munishi./PrizrenPress.com/

