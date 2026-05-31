Ballkani U19 shpallet kampion i Kosovës, siguron pjesëmarrjen në Evropë

By admin

Ekipi U19 i Ballkanit është shpallur kampion i Kosovës për sezonin 2025/26, duke kurorëzuar me sukses një edicion të jashtëzakonshëm në futbollin e grupmoshave

Me fitimin e titullit, skuadra e re e Ballkanit ka siguruar edhe pjesëmarrjen në garat evropiane që do të zhvillohen në shtator, duke i dhënë klubit një tjetër arsye për krenari.

Nga klubi suharekas kanë vlerësuar se ky sukses është rezultat i punës së vazhdueshme, përkushtimit dhe zhvillimit të talenteve të rinj, të cilët po dëshmojnë potencialin e tyre si e ardhmja e futbollit suharekas dhe atij kosovar./PrizrenPress.com/

