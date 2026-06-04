Fokus

27 vjet nga rënia e dëshmorit Zenun Çoçaj

By admin

Sot bëhen 27 vjet nga rënia e dëshmorit Zenun Çoçaj.

Zenun Çoçaj u lind në shkurt të vitit 1952 në fshatin në Gjonaj të Hasit dhe ka rënë me dëshmorë më 4 qershor të vitit 1999 .

Ai, ishte komandant i UÇK-së në Brigadën 126 në Zonën Operative të Pashtrikut.

Bashkëluftëtari Halil Cikaj tregon se dëshmori Zenun Çoçaj ka qenë njëri ndër figurat më të çmuar të UÇK-së. Sipas tij, Çoçaj ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftë deri në ditën e fundit të rënies.

“Dëshmori Zenun Çoçaj ka qenë figura kryesore e UÇK-së në Has dhe më gjerë”, tregon Cikaj, pwr “PrizrenPress”

Zenun Çoçaj ka rënë dëshmor pak ditë para çlirimit të Kosovës. Ai është vrarë nga forcat serbe në fshatin Gjonaj të Hasit.

Cikaj kujton rënien e dëshmorit Zenun Çoçaj.

“Na ndanin minutat kur ra Zenuni në altarin e lirisë. Ai e fitoi lavdinë, kurse unë humba shumë nga ajo krenari që fituam së bashku”, shprehet ai.

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi pati ndarë urdhërin “Hero i Kosovës”/PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kandidatët e Vetëvendosjes takuan bizneset në rrugën “Remzi Ademaj” në Prizren
Next article
RrOK kritikon Komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026

Më Shumë

Fokus

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është mbajtur takimi i parë i Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore,...
Kulture

Në breg të detit

Enver Sulaj Rëra djeg si flaka, si prush dashurie Mes ujit e tokës, ndjenjë përjetësie. Anijet po vijnë, ngadalë si gjithmonë Qetë-qetë si jeta, si ëndrra jonë. Po vijnë...

Shfaqja e gjarpërinjve në Marash shqetëson qytetarët dhe vizitorët në Prizren

PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

Dinamo mposht Lirinë, siguron finalen e barazhit për Superligë

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

61 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1881 gjoba

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

Aleanca në Prizren vazhdon fushatën intensive pranë qytetarëve

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Nisin punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Bingeni” në Prizren

Komuna e Prizrenit ngre shqetësimin për operimin e guidave ilegale turistike

Biblioteka e Prizrenit shënon 1 Qershorin me aktivitet festiv për fëmijë

Bunarfest nis me pastrimin e shtratit të Lumbardhit në Prizren

Pas një tikete trafiku/ Kërcënohet një polic në Prizren

Lajmet e Fundit