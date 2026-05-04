Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Nexhip Berisha” në Prizren ka nisur vizitat sistematike nëpër shkollat e territorit të komunës, me qëllim monitorimin e gjendjes shëndetësore të nxënësve.

Sipas njoftimit, ekipet mjekësore do të kryejnë kontrolle të rregullta, duke u fokusuar në parandalimin, zbulimin e hershëm të problemeve shëndetësore dhe promovimin e shëndetit tek fëmijët.

“Sot filluan vizitat sistematike të ekipeve të QKMF-së nëpër shkollat e territorit të Komunës së Prizrenit. Këto vizita kanë për qëllim kontrollin dhe monitorimin e gjendjes shëndetësore të nxënësve, me fokus në parandalimin, zbulimin e hershëm dhe promovimin e shëndetit”, thuhet në njoftimin e QKMF-së.

Tutje bëhet e ditur se këto vizita do të vazhdojnë sipas planit në të gjitha shkollat e komunës, duke synuar përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nxënësit./PrizrenPress.com/

