19.7 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

Lajme

Vazhdon aksioni për largimin e mbeturinave inerte në Malishevë

By admin

Aksioni për largimin e mbeturinave inerte në territorin e Komunës së Malishevës po vazhdon edhe pas përfundimit të muajit të ambientit, duke u shtrirë në vendbanime të ndryshme të komunës.

Sot, ky aktivitet është realizuar në fshatin Kërvasari, ku janë larguar mbeturinat inerte nga disa lokacione që ishin shndërruar në deponi ilegale ndër vite. Sipas komunës, ky intervenim ka për qëllim përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe rikthimin e hapësirave publike në gjendje të pastër dhe të sigurt për banorët.

Nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, ka bërë të ditur se aksioni po zhvillohet me sukses dhe do të vazhdojë pa ndërprerje.

“Qëllimi është që të pastrohen të gjitha pikat e evidentuara me mbeturina inerte në të gjithë territorin e komunës”, theksoi ai.

Ky aksion është pjesë e përkushtimit të komunës për një ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm, duke u bërë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit dhe të shmangin hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve
Next article
Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Më Shumë

Sport

Borxhet ndaj futbollistëve – Ballkani, Liria, Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74 me merkato të bllokuar nga FIFA

Në futbollin kosovar është bërë një fenomen shqetësues që klubet të kenë borxhe ndaj futbollistëve dhe mos të përmbushin obligimet kontraktuale. Gjatë këtij viti...
Rozë

“Roeli po thotë ‘babi’”, Selvija prek me postimin në ditën e lindjes së Shpat Kasapit

Selvije Jao ka ndarë një moment emocional në Instagram, duke kujtuar ish-bashkëshortin e saj të ndjerë, këngëtarin Shpat Kasapi, në ditën kur ai do...

Rexhep Qosja, një gjeni i pavdekshëm

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Bashkimi kërkon finalen sonte

Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Shpërthen bombola e gazit, përfshihet nga zjarri një shtëpi në Prizren

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne