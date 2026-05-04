Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë hapa konkretë për përmirësimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin më efikas të mbeturinave, përmes një memorandumi bashkëpunimi për regjistrimin e amvisërive dhe bizneseve në territorin e komunës.

Drejtori i Shërbimeve Publike në Prizren, Islam Ukimeri dhe drejtori i KRM Ekoregjioni, Burim Shala, kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për regjistrimin e të gjitha amvisërive dhe bizneseve në komunë.

“Komuna e Prizrenit po ndërmerr hapa konkretë për përmirësimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin më efikas të mbeturinave. Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri dhe drejtori i KRM ‘Ekoregjioni’, Burim Shala, nënshkruan memorandum bashkëpunimi për regjistrimin e të gjitha amvisërive dhe bizneseve në territorin e Komunës së Prizrenit, proces i cili synon krijimin e një baze të saktë të të dhënave, e që do të mundësoj planifikim më të mirë, rritje të cilësisë së shërbimeve dhe faturim më të drejtë për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro
Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Kosova vishet me adidas

Kombëtarja e Kosovës do të paraqitet me fanella të reja të adidas për ciklin e ri të garave evropiane, në kuadër të Skemës së...
OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës (OVL e UÇK-së) ka njoftuar se një keqkuptim i ndodhur disa ditë më parë në...

Shpërthen bombola e gazit, përfshihet nga zjarri një shtëpi në Prizren

Borxhet ndaj futbollistëve – Ballkani, Liria, Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74 me merkato të bllokuar nga FIFA

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

Nis shpërndarja e plehut artificial për mbi 1 mijë bujq në Rahovec

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Theret me thikë një person në Prizren

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Trepçës në U14

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

