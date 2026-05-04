Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Rahoveci ka shënuar fitore të madhe në ndeshjen e parë gjysmëfinale të plejofit në Superligën e Kosovës në hendboll, duke mposhtur Besa Famgasin me rezultat 32:30 në palestrën “Mizahir Isma”.

Ndeshja ishte e fortë dhe e barabartë nga fillimi deri në fund, me ndryshime të vazhdueshme të rezultatit. Rahoveci krijoi fillimisht epërsi deri në +5 (11:6), por Besa Famgas reagoi fuqishëm dhe përmbysi përkohësisht shifrat, duke e mbyllur pjesën e parë në avantazh 17:16.

Në pjesën e dytë, mysafirët u shkëputën sërish në +2 (21:19), por në minutat vendimtare Rahoveci u tregua më i saktë dhe më i qetë në lojë. Pas minutës së 50-të, vendasit kaluan në epërsi 30:28 dhe më pas 31:28, duke siguruar fitoren 32:30.

Te Rahoveci u dalluan Lulzim Shabani me 8 gola, Guilherme Fernandes me 7 dhe Jon Muqolli me 6, ndërsa Arti Luzha kontribuoi me pritje vendimtare në portë. Kurse, te Besa Famgas, më efikasi ishte Deniz Terziqi me 7 gola, Mohamed Yassin shënoi 6, ndërsa Ahmed Khamis 5.

Ndeshja e dytë gjysmëfinale zhvillohet mesjavën e ardhshme në Pejë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

