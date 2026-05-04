Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Rahoveci ka shënuar fitore të madhe në ndeshjen e parë gjysmëfinale të plejofit në Superligën e Kosovës në hendboll, duke mposhtur Besa Famgasin me rezultat 32:30 në palestrën “Mizahir Isma”.
Ndeshja ishte e fortë dhe e barabartë nga fillimi deri në fund, me ndryshime të vazhdueshme të rezultatit. Rahoveci krijoi fillimisht epërsi deri në +5 (11:6), por Besa Famgas reagoi fuqishëm dhe përmbysi përkohësisht shifrat, duke e mbyllur pjesën e parë në avantazh 17:16.
Në pjesën e dytë, mysafirët u shkëputën sërish në +2 (21:19), por në minutat vendimtare Rahoveci u tregua më i saktë dhe më i qetë në lojë. Pas minutës së 50-të, vendasit kaluan në epërsi 30:28 dhe më pas 31:28, duke siguruar fitoren 32:30.
Te Rahoveci u dalluan Lulzim Shabani me 8 gola, Guilherme Fernandes me 7 dhe Jon Muqolli me 6, ndërsa Arti Luzha kontribuoi me pritje vendimtare në portë. Kurse, te Besa Famgas, më efikasi ishte Deniz Terziqi me 7 gola, Mohamed Yassin shënoi 6, ndërsa Ahmed Khamis 5.
Ndeshja e dytë gjysmëfinale zhvillohet mesjavën e ardhshme në Pejë./PrizrenPress.com/
Marketing