Aktivitet edukativ për sigurinë, nxënësit e Malishevës mësojnë për reagimin ndaj emergjencave

Në kuadër të manifestimit “Ditët e AME-së”, në Malishevë është zhvilluar aktiviteti edukativ “Edukimi për siguri në fokus”, me qëllim sensibilizimin e qytetarëve për përgatitjen dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga faktori njeri.

Sipas komunës, po zhvillohen aktivitete me qëllim sensibilizimin e qytetarëve për përgatitjen dhe reagimin ndaj fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga faktori njeri.

“Ky organizim synon të promovojë rëndësinë e edukimit për siguri dhe të rrisë ndërgjegjësimin qytetar për mbrojtjen dhe shpëtimin”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Aktiviteti u realizua në bashkëpunim ndërmjet Agjencionit të Menaxhimit të Emergjencave (AME), Njësisë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit (NjPZSH), Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim si dhe Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, në SHFMU “Gjergj Kastrioti” në Llazicë.

Gjatë këtij aktiviteti u mbajtën ligjërata me tema të rëndësishme për sigurinë në shkolla, duke përfshirë rëndësinë e masave parandaluese kundër zjarrit, përdorimin e drejtë të aparateve për fikjen e zjarrit, identifikimin e rreziqeve potenciale në ambientet shkollore, sjelljen dhe evakuimin e sigurt në rast zjarri, si dhe rolin e inspektimeve në garantimin e sigurisë.

Po ashtu, nxënësit patën mundësinë të njihen nga afër me fatkeqësitë natyrore dhe ato të tjera, me fokus të veçantë te zjarret, duke mësuar për shkaqet e tyre, pajisjet për shuarje, mënyrat e reagimit dhe procedurat e evakuimit në raste emergjente./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

