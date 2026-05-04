20.8 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

LajmeSiguri

Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve

By admin

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka paralajmëruar qytetarët për një dukuri shqetësuese që po shfaqet në këtë rajon, e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë financiare.

Sipas njoftimit të policisë, qytetarë të ndryshëm kanë pranuar mesazhe telefonike të rreme, përmes të cilave njoftohen se xhirollogaritë e tyre bankare do të bllokohen nëse nuk ndërmarrin veprime të menjëhershme. Në këto mesazhe përfshihet një lidhje (link) e dyshuar, ku kërkohet nga qytetarët të fusin të dhënat e tyre personale dhe bankare.

“Pas futjes së këtyre të dhënave, persona të paautorizuar arrijnë të kenë qasje në llogaritë bankare të viktimave dhe përfitojnë mjete financiare në mënyrë të kundërligjshme, konkretisht xhirollogaria e tyre zbrazet”, thuhet në njoftim.

Në fund, Policia e Kosovës apelon: “Mos hapni linke të dyshimta, mos ndani fjalëkalime, kode apo informata personale në platforma të pasigurta dhe nëse dyshoni për mashtrim, lajmëroni rastin menjëherë në polici”.

Policia thekson se mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e qytetarëve dhe luftimin e veprimeve të kundërligjshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Gjobitet i riu në Prizren, u filmua duke vozitur me 178 km/h në zonë 50 km/h
Next article
Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Bashkimi kërkon finalen sonte

Gjysmëfinalja e katërt e “Play-off”-it në ProCredit Superligë zhvillohet sonte, ku Bashkimi përballet me Borën në një ndeshje vendimtare për fatin e serisë. Skuadra prizrenase udhëheq 2:1...
Kulture

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Në kuadër të shënimit të 40-vjetorit të rithemelimit të Komunës së Malishevës, është përuruar libri i autorit Fatmir Krasniqi, në një aktivitet ku morën...

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Fatmir Limaj në PDK? Hamza paralajmëron risi në listë

Aktivitet edukativ për sigurinë, nxënësit e Malishevës mësojnë për reagimin ndaj emergjencave

Tejkalim i gabuar: Rrokulliset vetura në Carralukë të Malishevës, lëndohet shoferi

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Vazhdon aksioni për largimin e mbeturinave inerte në Malishevë

Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Kosova vishet me adidas

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne