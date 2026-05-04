Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Prizren, Nderim Kadriaj, ka vizituar fshatin Medvec për të parë nga afër përfundimin e punimeve për hapjen e një rruge fushore.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, ky projekt paraqet një investim të rëndësishëm për zhvillimin rural dhe mbështetjen e fermerëve në këtë zonë.
“Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nderim Kadriaj, vizitoi fshatin Medvec për të parë nga afër përfundimin e punimeve për hapjen e rrugës fushore, me gjatësi mbi 1.2 km, që është investim i rëndësishëm në mbështetje të drejtpërdrejtë të fermerëve dhe zhvillimit rural të kësaj zone”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
