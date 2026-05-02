Bashkimi kërkon finalen sonte

Gjysmëfinalja e katërt e “Play-off”-it në ProCredit Superligë zhvillohet sonte, ku Bashkimi përballet me Borën në një ndeshje vendimtare për fatin e serisë.
Skuadra prizrenase udhëheq 2:1 në seri dhe me një fitore siguron kualifikimin në finalen e madhe, raporton PrizrenPress. Në anën tjetër, Bora synon të reagojë para tifozëve vendas për të barazuar serinë në 2:2 dhe për ta çuar gjithçka në ndeshjen vendimtare.
“Play-off”-i këtë sezon ka sjellë përballje spektakolare me shumë dramë dhe emocione, dhe një tjetër duel i tillë pritet edhe sonte.
Ndeshja nis nga ora 19:30, ku pritet një sfidë e fortë dhe me intensitet të lartë deri në sekondat e fundit./PrizrenPress.com/
Marketing