18.6 C
Prizren
E mërkurë, 6 Maj, 2026
type here...

Lajme

Hapet Java e Infermierisë në Spitalin e Prizrenit

By admin

Prizren ka nisur zyrtarisht Java e Infermierisë në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, menjëherë pas shënimit të 5 Majit – Dita Ndërkombëtare e Mamive.

Sipas njoftimit të spitalit, aktiviteti simbolik është organizuar nga drejtoresha e Infermierisë, Burbuqe Gashi, me mbështetjen e menaxhmentit dhe stafit infermieror, me qëllim vlerësimin e rolit të tyre në sistemin shëndetësor.

“Në kuadër të aktiviteteve të parapara, është vendosur baneri i Javës së Infermierisë, i cili do të qëndrojë i ekspozuar në hollin kryesor të spitalit deri më 12 Maj”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, bëhet e ditur se Java e Infermierisë do të përmbyllet më 12 maj me një aktivitet tjetër simbolik, në shenjë vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe punën e palodhshme të stafit infermieror./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Kujtohen vitet e rezistencës: Vizitohet objekti ku u mbajt gjallë arsimi shqip në Prizren
Next article
Hajdari pret Grupin e Grave Asambliste – diskutohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

Festimi i Shën Gjergjit në Prizren po u mbajt me shumë entuziazëm që nga orët e hershme të mëngjesit. Kjo festë tradicionale, e cila shënohet...
Lajme

Ferma familjare në Suharekë: Punë pa ndalë dhe sfida të përditshme për mbi 100 krerë bagëti

Meraklinjtë e mbarështimit të gjedhëve në Komunën e Suharekës, si Avni Gashi, kanë arritur t`i përmirësojnë kushtet në stallat e bagëtive. Ky fermer kujdeset...

Beteja vendimtare për finale: Bashkimi dhe Bora sonte për një vend ndaj Trepçës

Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren

Drini i Bardhë nuk ia del në Mitrovicë

Bashkimi humb Kenny Wooten para ndeshjes vendimtare ndaj Borës

Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

Rrahje mes dy personave në Rahovec, njëri dërgohet në mbajtje

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Theret me thikë një person në Prizren

Zyrtare: Kosova voton më 7 qershor

Kjo është pasuria e kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren

Rexhep Qosja, një gjeni i pavdekshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne