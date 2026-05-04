Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se Fahrije Hoti do t’i bashkohet rrugëtimit politik dhe do të jetë kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës.

Në një reagim publik, Osmani e ka vlerësuar Hotin si një figurë të fuqishme dhe simbol të qëndresës, duke e quajtur “një heroinë e gjallë” që përfaqëson punën, integritetin dhe dinjitetin.

Sipas saj, përfshirja e Fahrije Hotit në politikë përfaqëson zërin e grave dhe të komunitetit, veçanërisht të Krushës, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të tyre në institucione.

“Fahrija po i bashkohet rrugëtimit tonë politik, sepse ne besojmë në një Kosovë ku dashuria e mund urrejtjen, integriteti dhe puna e ndershme e mundin manipulimin, dhe e vërteta e mund propagandën”, ka shkruar Osmani.

Ajo gjithashtu ka theksuar se ky bashkëpunim vjen si vazhdim i përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare me dinjitet dhe me zërin e grave që nuk heshtin.

"Pse po më sheh shtrembër", zënkë e çastit përfundon me plagosje në Gjonaj të Hasit

Opinione

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Nga Shaqir Totaj Kosova nuk është ndërtuar lehtë. Ajo është produkt i një rruge të gjatë sakrifice, përpjekjeje dhe besimi të palëkundur në liri. Nga...
Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Është kujtuar sot vepra dhe sakrifica e dëshmorit të kombit, Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies së tij në Betejën e Koshares. Homazhet u zhvilluan...

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Shannon Shorter, MVP i publikut

Theret me thikë një person në Prizren

Në 31-vjetorin e rënies, kujtohet heroi Besim Ndrecaj

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

“Hasi Jehon”, festivali gjysmë shekullor që ruan traditën

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Trepçës në U14

Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Besnik Krasniqi nuk rikandidon për kryetar të AAK-së në Prizren

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

