Borxhet ndaj futbollistëve – Ballkani, Liria, Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74 me merkato të bllokuar nga FIFA

Në futbollin kosovar është bërë një fenomen shqetësues që klubet të kenë borxhe ndaj futbollistëve dhe mos të përmbushin obligimet kontraktuale. Gjatë këtij viti janë shënuar shumë raste të tilla si në Superligë, ashtu edhe në Ligën e Parë.

Si pasojë, disa futbollistë kanë vendosur t’i drejtohen FIFA-s, duke paditur klubet për moskryerjen e pagesave dhe shkelje të kontratave.

FIFA së fundmi ka publikuar listën e klubeve që kanë merkaton e bllokuar përkohësisht për shkak të borxheve ose shkeljeve të rregulloreve. Në këtë listë përfshihen pesë klube nga Kosova.

Ballkani është i vetmi klub nga Superliga që ndodhet në këtë listë, me një padi të fundit të ngritur më 11 prill. Edhe pse skuadra pritet të përfundojë sezonin në njërën nga dy pozitat e para dhe të sigurojë pjesëmarrjen në garat evropiane, ajo rrezikon të mos licencohet për shkak të merkatos së bllokuar dhe problemeve financiare.

Ndërkohë, procesi i licencimit të klubeve për garat evropiane është në zhvillim e sipër dhe në fillim të muajit maj do të bëhen të ditura skuadrat që do të marrin licencën.

Përveç Ballkanit, në Ligën e Parë merkaton e kanë të bllokuar edhe Liria (me dy raste), Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74./Epoka e re/



Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Një person i moshës 51-vjeçare është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në fshatin Bellanicë të Malishevës. Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar zëdhënësja...
Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Kryetari i Komuna e Dragashit, Bexhet Xheladini, ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë për hapjen zyrtare të...

Ukaj i LDK-së me kërkesë për Abdixhikun: Fute Agim Veliun në listë për deputetë

Aksion i FPSRK-së në rajonin e Prizrenit, hapen tri kallëzime penale për peshkim ilegal

Punimet në rrugën Korishë-Kabash, Basha: Do të nxisë zhvillimin lokal dhe turizmin

Avdyli: Shumica në VV ishin pro Osmanit – e luta Kurtin ta propozojë për presidente, por s’më dëgjoi

Në Drenoc shënohet 28-vjetori i daljes së parë publike të UÇK-së

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

Bashkimi një hap më afër finales

Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Bashkimi mposhtet nga Bora, seria gjysmëfinale barazohet

