Feronikeli ’74 triumfon në Prizren me tre gola

Feronikeli ’74 ka shënuar fitore të pastër 0-3 në transfertë ndaj Prizrenit në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë.

Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 23-të me Shpresim Zogun nga penalltia, ndërsa Ardit Miftari dyfishoi rezultatin në minutën e 35-të. Golin e tretë dhe të fundit e realizoi Ibrahim Cervadiku në minutën e 88-të, duke vulosur triumfin e Feronikelit ’74, raporton PrizrenPress.

Me këtë fitore, Feronikeli vazhdon garën në pjesën e sipërme të tabelës, ndërsa Prizreni mbetet në pozitë të vështirë në fund të renditjes./PrizrenPress.com/

