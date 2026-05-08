Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Spitali Rajonal i Prizrenit “Prim. dr. Daut Mustafa” është pajisur me një aparat të ri mjekësor “Ergometri”, donacion nga Komuna e Prizrenit, me qëllim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore dhe ngritjes së cilësisë së diagnostikimit e trajtimit të pacientëve.
Dorëzimi i aparatit është bërë nga Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë e investimeve të vazhdueshme në sektorin e shëndetësisë.
“Investimet në shëndetësi mbeten prioritet i yni, në funksion të kujdesit më cilësor dhe shërbimeve më të mira për qytetarët e rajonit tonë”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/