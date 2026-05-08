Përkujtohet Ekrem Rexha – Drini

Në 26-vjetorin e ndarjes nga jeta të heroit të Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Ekrem Rexha, janë bërë homazhe te sheshi “Ekrem Rexha – Komandant Drini” dhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, në nderim të jetës dhe veprës së tij për lirinë e Kosovës.
Kryetari i Prizren, Shaqir Totaj, ka vlerësuar lart figurën e Komandant Drinit, duke theksuar rolin e tij të rëndësishëm në luftën çlirimtare dhe sakrificën për atdheun.
“Si një nga figurat më të rëndësishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Komandant Drini udhëhoqi luftën në Zonën e Pashtrikut, ku dha kontribut të madh në çlirimin e vendit dhe mbrojtjen e qytetarëve. Ai mbetet simbol i guximit, sakrificës dhe përkushtimit për liri”, tha Totaj.
Me rastin e kësaj date, u ritheksua se kujtimi dhe vepra e Ekrem Rexha do të mbeten të përhershme në historinë e Kosovës./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren