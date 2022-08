Arrestohet një person në Prizren, policia i gjeti heroinë në veturë

Një person është arrestuar në autostradë, në Prizren, pasi që gjatë kontrollit të veturës së tij janë gjetur dhe konfiskuar 6 paketime me substancë të dyshuar narkotike të llojit heroinë me peshë rreth 3 kg e 197 gr, shkruan PrizrenPress

Gjithashtu policia ka konfiskuar edhe para të gatshme në euro, denar të Maqedonisë, një telefon Samsung, një pasaportë dhe letërnjoftim të Maqedonisë Veriore.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

