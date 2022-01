Dhjetë lojtarët që janë afër një transferimi para përfundimit të afatit kalimtar të janarit

Afati kalimtar i transferimeve të janarit do të mbyllet më 31 janar, që do të thotë se ka ende pak ditë që skuadrat të forcojnë organikat e tyre përpara pjesës së fundit të sezonit.

Dusan Vlahovic iu bashkua Juventusit dhe Neëcastle kanë qenë veçanërisht aktivë, por ka disa lojtarë, e ardhmja e të cilëve mbetet e pasigurt dhe ata mund të largohen nga klubet e tyre në janar.

Gazeta Marca ka publikuar një artikull me dhjetë lojtarët që janë afër të mbyllin transferimin e tij në afatin kalimtar të janarit, përcjell Telegrafi.

Lëvizja e Vlahovic te Zonja e Vjetër mund të zhbllokojë nënshkrimin e mundshëm të Moratas për Barcelonën, e cila ende duhet të krijojë hapësirë ????në kufirin e pagës së tyre për të nënshkruar me reprezentuesin spanjoll.

Barcelona do të kishte arritur tashmë një marrëveshje me Moratan, nëse do të kishte arritur të fitonte para nga disa lojtarë dhe do të kishte bindur Atletico Madridin të largonte sulmuesin 29-vjeçar.

Ousmane Dembele

Francezi është injoruar nga trajneri Xavi Hernandez në dy ndeshjet e fundit të Barcelonës, pasi ai ende nuk ka arritur një marrëveshje me klubin për një rinovim të mundshëm të kontratës, me marrëveshjen e tij aktuale që skadon në qershor.

Disa klube si Paris Saint-Germain dhe Chelsea janë shfaqur si kërkues të mundshëm dhe një largim i mundshëm në janar nuk është përjashtuar.

Pierre-Emerick Aubameyang

Reprezentuesit të Gabonit iu hoq shiriti i kapitenit për shkak të një shkeljeje disiplinore në dhjetor dhe ai po stërvitej individualisht përpara se të bashkohej me ekipin e tij kombëtar për Kupën e Kombeve të Afrikës.

Megjithatë, pasi u kontraktua me COVID-19, ai u detyrua të kthehej në Angli për shkak të një problemi me zemrën dhe po kërkon të provojë fatin diku tjetër.

Klubi saudit Al Hilal u përpoq ta nënshkruante me të, por sulmuesi 32-vjeçar dëshiron të vazhdojë të luajë në Evropë.

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Pas nënshkrimit të Kieran Trippier nga Atletico Madrid dhe Chris Ëood nga Burnley, Neëcastle janë të gatshëm të forcojnë mesfushën e tyre me ardhjen e mundshme të mesfushorit 24-vjeçar.

Magpies kanë ofruar 40 milionë euro për të blerë shërbimet e Guimaraes nga Lyon dhe sipas L’Equipe, e vetmja gjë që mungon është lojtari që të bie dakord për lëvizjen.

Donny van de Beek

Holandezi ka luajtur vetëm 68 minuta futboll në Ligën Premier këtë sezon nën drejtimin e Ole Gunnar Solskjaer dhe Ralf Rangnick, i cili nuk është i gatshëm të ndahet me Van de Beek.

Ndërkohë, Crystal Palace dhe Valencia kanë pyetur të dy për lojtarin dhe largimi i tij duket i pashmangshëm.

Luis Diaz (Liverpool)

Anësori sulmues 25-vjeçar ka spikatur me paraqitjet e tij te Porto këtë sezon, duke shënuar 16 gola dhe gjashtë asistime.

Liverpooli dhe Tottenham Hotspur janë të interesuar për nënshkrimin e tij, por Reds duket se po udhëheqin garën për kolumbianin.

Julian Alvarez (Manchester City)

Sulmuesi i River Plate do t’i bashkohet Cityt në këmbim të 18.5 milionë eurove.

Alvarez do të qëndrojë në skuadrën argjentinase në formë huazimi deri në fund të sezonit para se të transferohet te Manchester City në verë.

Adama Traore (Barcelona)

Barcelona është afër arritjes së një marrëveshjeje me Wolverhampton Wanderers për të nënshkruar me reprezentuesin spanjoll në huazim, ndërsa Tottenham Hotspur ishte gjithashtu i interesuar për nënshkrimin e anësorit 26-vjeçar.

Bryan Gil (Valencia dhe Real Sociedad)

Ish-anësori i Sevillas ka luajtur vetëm 86 minuta në Ligën Premier te Spurs pas transferimit të tij në klubin anglez verën e kaluar.

Real Sociedad dhe Valencia janë të dy të interesuar për të blerë shërbimet e tij, por Spurs kanë kërkuar një tarifë huazimi prej 1.5 milion euro për të lejuar largimin e lojtarit.

Diego Costa

Sulmuesi 33-vjeçar është në kërkim të një ekipi të ri pas largimit nga Atletico Mineiro.

Disa klube janë të interesuara për ta transferuar atë në Salernitana dhe Corinthians.

/Telegrafi/