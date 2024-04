Dielli i jetës sime!

Sahit Osmani

Kyçi i gjithçkaje të ndritshme je ti

një rreze e jotja si Levë e Arkimedit më ka shërbyer

nuk e kam humbur drejtpeshimin

as nga dallgëzimi i artë i rrezatimit tënd që derdhej mbi mua

Pushtetit tënd nuk iu kam trembur

sepse ti flet me shkëlqimin diellor

aromën dhe bukurinë e luleve

shembëllimi yt më ka bërë që të ndjek

shpesh duke u rrëzuar me sinqeritetin e tepruar

Kam humbur por dhe kam fituar

dashurinë tënde njerëzore që Ti vet ma ke dhuruar

e kam bartur ate

thellë në shpirt e kam rrënjosur

aty ku secili ka diçka të veten që jeton

aty ku dielli i njeriut ndriçon…!