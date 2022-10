Emily Ratajkowski fotografohet duke puthur me pasion një burrë misterioz – pak pasi konfirmoi se është beqare

Emily Ratajkowski u pa duke puthur me pasion një burrë të pashëm misterioz gjatë një nate romantike në qytetin e New Yorkut të premten – tre muaj pas ndarjes nga bashkëshorti Sebastian Bear-McClard.

Modelja, 31 vjeçe, dukej më e lumtur se kurrë teksa po ndante momente intime me burrin me flokë gri, përpara se dyshja të shikonin në sytë e njëri-tjetrit dhe të përqafoheshin.

Nëna e një fëmije – e cila kohët e fundit u përfol për një lidhje dashurie me Brad Pittin, 58 vjeç – dukej elegante me një bluzë të zezë, pantallona të gjera dhe çizme të kuqe, ndërsa bisedonte me shoqëruesin e saj, përpara se të hipnin në një motoçikletë.

Takimi i Emilyt kishte veshur një xhaketë jeshile, xhinse të ngjashme dhe atlete të zeza.

Çifti i ri në dukje u pa më vonë duke shijuar një darkë, ku qeshën dhe u argëtuan tejet shumë bashkë.

Emily u pa gjithashtu duke prekur me dashuri fytyrën e burrit teksa po shijonin një koktej.

Një burim i tha People se dy yjet thjesht ‘po argëtohen’ dhe nuk ishte asgjë serioze.

Një burim i veçantë zbuloi se ka ‘një tërheqje’, por se ata kanë pasur vetëm disa takime dhe nuk është asgjë serioze.

Ratajkowski ishte martuar për pak më shumë se katër vjet në kohën e ndarjes së saj në korrik, mes pretendimeve se Bear-McClard, 41 vjeç, e kishte tradhtuar.

Ndarja erdhi 16 muaj pasi ata mirëpritën djalin e tyre, Sylvester. /Telegrafi/