Fotot e miliarderes së re që ngritën dyshimet, në pritje të ëmbël për herë të dytë?

Fansat e Kylie Jenner kanë disa ditë që dyshojnë se ajo është bë pritje të ëmbël për herë të dytë. E gjithë kjo nuk ka ardhur pa ndonjë arsye.

Ndjekësit e miliarderes së re kanë vënë re disa veprime të ndryshme në mediat e saj sociale, të cilat i vërtetojnë deri diku këto zëra.

Kylie publikoi së fundmi një foto ku dukej se po konsumonte sushi, të cilat ishin të gjitha me bazë avokado dhe nuk kishte asnjë shenjë peshku.

“Kylie duke ngrënë sushi pa peshk?! … ajo është shtatzënë”, komentuan fansat. Të tjerët shtuan: “… Unë mendova të njejtën gjë”.

E gjitha filloi pasi ylli i Keeping Up With The Kardashians postoi foton e mëposhtme, e cili nxiti mjaft dyshime. Gjithashtu dhe me postimin e fundit shkaktoi shumë komente me pyetjen: ‘A je shtatzënë?’.

Kylie Jenner dhe Travis Scott janë sërish zyrtarisht bashkë dhe këtë lajm e ka konfirmuar vetë Travis, pasi bëri një deklaratë super romantike për “gruan e tij” (ashtu siç ai e quan Kylie-n) para miliona ndjekësve.