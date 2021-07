Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka dhe drejtori i Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, Faruk Dakaj, sot do të vizitojnë Nënstacionin e ri të Zjarrfikësve në fshatin Gjonaj. Me këtë rast, po ashtu do të promovojnë edhe furnizimin e Brigadës së Zjarrëfikësve me një automjet të ri për zjarrëfikës.

Aktiviteti do të mbahet në ora 10:00.