“Kam fjetur me shoqet e të dashurës, ishte mrekulli”/ Aktori i humorit befason me deklaratën

Aktori i njohur i humorit, Albano Bogdo njihet për natyrën e tij pa komplekse por së fundmi ka bërë një deklaratë befasuese.

Aktori ka pranuar se ka fjetur me shoqet e të dashurës dhe sigurisht, pa dijeninë e saj. Kur u pyet se cili është defekti më i madh që ka si partner, aktori tha:

“Vdes për shoqet e të dashurës, mbaroj”, tha ai. Kur u pyet nëse e ka bërë në të vërtetë këtë gabim. “Gabim mund të të duket ty, por për mua ka qene një mrekulli. Ti nuk e di për kë e kam fjalën unë, as ajo nuk ka nga ta dijë. Edhe nëse do ta zbulonte më plasi tr*pi mua, nuk do vrasim veten“, tha ai.

/e.d