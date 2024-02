Kina anulon dy ndeshjet e Argjentinës për shkak të Leo Messit

Argjentina do të luajë dy ndeshje në Shtetet e Bashkuara muajin e ardhshëm pasi autoritetet sportive kineze anuluan miqësoret me kampionët e Kupës së Botës mes një reagimi kundër dështimit të Lionel Messi-t për të luajtur në një ndeshje me Inter Miamin në Hong Kong.

Federata e Argjentinës tha të enjten skuadra e Lionel Scaloni-t do të përballet me El Salvadorin në “Lincoln Financial Field” në Filadelfia më 22 mars përpara se të përballet me Nigerinë në “Coliseum” në Los Angeles më 26 mars.

Argjentina ishte planifikuar të luante kundër Nigerisë në qytetin kinez të Hangzhou përpara se të përballej me Bregun e Fildishtë në Pekin, por dështimi i Messi-t për të dalë në fushë për Inter Miamin në Hong Kong kundër një 11-she më të mirë të ligës vendase në fillim të këtij muaji shkaktoi zemërim të gjerë në mesin e tifozëve.

Messi nuk ishte i gatshëm për të luajtur në miqësoren, e cila tërhoqi 40,000 tifozë dhe pa disa spektatorë që paguanin deri në 640 dollarë për një biletë.

Media shtetërore kineze, politikanët dhe tifozët e Hong Kongut reaguan me zemërim tre ditë më vonë kur sulmuesi argjentinas doli nga pankina për të luajtur në një ndeshje miqësore në Tokio kundër Vissel Kobe.

Në një video të postuar në Weibo, një nga platformat më të mëdha të mediave sociale në Kinë, të hënën, tetë herë fituesi i Topit të Artë, Messi tha se mungesa e tij në ndeshje ishte shkaktuar nga një dëmtim.Albanian Post