Koalicioni AAK-Nisma, në zgjedhjet e 9 shkurtit është tkurrur në Prizren për 1,450 vota

Analisti Shenoll Muharremi ka analizuar rezultatin që koalicioni AAK-Nisma ka arritur më 9 shkurt.

Në analizën e tij, ai ka treguar komunat ku është tkurru ky koalicion.

Ai ka përmendur edhe komunat ku ky koalicion ka pasur rritje.

“AAK NISMA janë tkurrë gjithashtu nga niveli i vitit 2021. Vendet që më së shumti janë tkurrë janë: Gjakova -3,100 vota; Obiliqi -1,738 vota; Suhareka -1,722; Prishtina -1,591; Prizreni -1,450 dhe Peja -1,393. Një komunë ky AAK-Nisma ka bilanc pozitiv krahasuar me vitin 2021 është Skenderaj ku janë 344 vota më shumë. Në Malishevë koalicion ka rreth -80 vota më pak krahasuar me vitin 2021 (nga 8,180 në 8,100). Në total, pa votat e diasporës, krahasuar me vitin 2021, AAK-Nisma kanë -21,733 vota më pak. Nga 84,042 vota në vitin 2021 në 62,309. Rreth -26% humbje të votës, por kjo mund të përmirësohet sadopak eventualisht me votën e diasporës”, ka shkruar Muharremi.

