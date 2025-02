Suhareka synon tri pikët ndaj Dukagjinit

Suhareka do të presë sot Dukagjinin në Stadiumin e Qytetit në Suharekë, në një ndeshje të rëndësishme për xhiron e 20-të të Albi Mall Superligës së Kosovës.

Takimi nis në orën 13:00, përcjell PrizrenPress.

Vendasit, që renditen në pozitën e pestë me 26 pikë, kërkojnë fitoren për t’u konsoliduar në pjesën e sipërme të tabelës dhe për të ruajtur hapin me ekipet e kreut. Nga ana tjetër, Dukagjini mban vendin e tetë me 21 pikë dhe synon rezultat pozitiv për t’u larguar nga pjesa e poshtme e renditjes.

Ndeshja pritet të jetë e luftuar, me Suharekën që shfrytëzon faktorin fushë për të siguruar tri pikët./PrizrenPress.com/