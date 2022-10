Kurti: Rektori Statovci, figurë e jashtëzakonshme në kohën e duhur

Sot bëhen 25 vite nga protesta më e madhe studentore e vitit 1997, e organizuar nga Unioni i Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës (UPSUP). Protestat i kishte mbështetur edhe rektori i atëhershëm i Universitetit të Prishtinës, Ejup Statovci.

Kryeministri Albin Kurti, në këtë përvjetor së bashku me disa nga organziatorët e protestë, Bujar Dugollin dhe Driton Lajqin, kanë bërë homazhe te varri i profesorit Ejup Statovci. Kurti ka vlerësuar lartë figurën e profesor Statovcit, raporton RTKlive.

“Profesor në këtë tetor përvjetor do të bëhej 82 vjeq, por ai ndërroi jetë pa u bërë 60 vjeç. Ai ishte edhe trim edhe i urtë edhe institucionalisht edhe kryengritës, edhe akademik dhe intelektual. Ai ishte figurë dhe gjjithëmonë ishte bashkë me studentët. Sot kur e shënojmë përvjetorin, e kujtojmë me mallë dhe krenari, ishim me shumë fat që e patëm”, tha Kurti. Sipas tij Statovci ishte figurë e jashtëzakonshme në kohën e duhur

Kurse njëri ndër organizatorët Bujar Dugolli, tha se Statovci është sinonim i lirisë së Kosovës.

“Si çdo përvjetor edhe në këtë 25 vjetor kujtojmë prof Statovci, ai ishte më shumë se sa rektor i UP-së. Dhimbja është e madhe, jo vetëm për familjarët, ne e kujtojmë veprën e tij e cila ishte në shërbim të popullit”, tha ai.

Edhe bashkëshortja e Ejup Statovcit, Drita tha se e ka vështirë të flet. Ajo ka falënderuar për respektin që po i bëhet Statovcit. Sipas saj duke respektuar atë respektohet vendi dhe tradita. RTKLive