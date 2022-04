Lista e fituesve të çmimeve Grammy 2022

Dhjetëra artistë, këngë dhe albume janë nderuar në Grammy të këtij viti.

Në një ceremoni që shfaqi një fjalim të fuqishëm të mbajtur nga presidenti ukrainas, si dhe një homazh për bateristin e Foo Fighters, Taylor Hawkins, yjet e muzikës duke përfshirë Jon Batiste, Olivia Rodrigo dhe Silk Sonic ishin mes atyre që u nderuan.

Më poshtë gjeni listën e atyre që u nderuan me Grammy për vitin 2022.

Albumi i vitit -We are, Jon Batiste

Rekordi i vitit – Leave The Door Open, Silk Sonic

Artistja më e mirë e re – Olivia Rodrigo

Kënga e vitit (çmimi i kantautorit) – Leave The Door Open, Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II dhe Bruno Mars)

Performanca më e mirë e repit – Family Ties, Baby Keem me Kendrick Lamar

Performanca më e mirë e dyshes/grupit pop – Kiss Me More, Doja Cat me SZA

Albumi më i mirë country – Starting Over, Chris Stapleton

Albumi më i mirë R&B – Heaux Tales, Jazmine Sullivan

Albumi më i mirë vokal pop – Sour, Olivia Rodrigo

Performanca më e mirë solo pop – Sour, Olivia Rodrigo

Albumi më i mirë rock – Medicine At Midnight, Foo Fighters

Kënga më e mirë rock – Waiting On a War, Foo Fighters

Performanca më e mirë rock – Making A Fire, Foo Fighters

Kënga më e mirë rap – Jail, Kanye West me Jay-Z

Albumi më i mirë rap – Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator

Albumi më i mirë i muzikës alternative – Daddy’s Home, St Vincent

Albumi më i mirë vokal tradicional pop – Love For Sale, Tony Bennett dhe Lady Gaga

Videoja më e mirë muzikore – Freedom, Jon Batiste

Producenti i vitit, jo klasik – Jack Antonoff

Kënga më e mirë R&B – Leave the Door Open, Silk Sonic

Performanca më e mirë R&B – Leave the Door Open, Silk Sonic; dhe Merr ndjenjat e tua, Jazmine Sullivan (kravatë)

Performanca më e mirë e dyshes/grupit të vendit – Younger Me, Brothers Osborne

Performanca më e mirë e rrënjëve amerikane – Cry, Jon Batiste

Kënga më e mirë e rrënjëve amerikane – Cry, Jon Batiste

Kënga më e mirë country – Cold, Chris Stapleton

Performanca më e mirë solo e vendit – You Should Probably Leave, Chris Stapleton

Albumi më i mirë i muzikës urbane – El Último Tour Del Mundo, Bad Bunny

Albumi më i mirë latin rock ose alternativ – Origen, Juanes

Solo më e mirë e improvizuar e xhazit – Humpty Dumpty (Set 2), Chick Corea

Albumi më i mirë i xhazit latin – Mirror Mirror, Eliane Elias me Chick Corea dhe Chucho Valdés

Albumi më i mirë i teatrit muzikor – The Unofficial Bridgerton Musical

Albumi më i mirë i kërcimit/elektronik – Në mënyrë të pandërgjegjshme, “Black Coffee”.

Muzika më e mirë globale – Mohabbat, Arooj Aftab

Albumi më i mirë muzikor global – Mother Nature, Angélique Kidjo

Albumi më i mirë tradicional i blues – I Be Trying, Cedric Burnside

Albumi më i mirë bashkëkohor bluz – 662, Christone “Kingfish” Ingram

Albumi më i mirë popullor – They’re Calling Me Home, Rhiannon Giddens me Francesco Turrisi

Albumi më i mirë historik – Joni Mitchell Archives, Vol 1: The Early Years (1963-1967)