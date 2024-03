Malisheva dhe Drita kanë luajtur baras 1-1 në stadiumin “Liman Gegaj” në Malishevë.

Në epërsi fillimisht kaloi Drita përmes Ensar Huruglicës, kurse rezuktatin e barazoi Altin Aliu.

Me këtë barazim, Malisheva është e katërta me 48 pikë kurse Drita e treta me 51 sosh.