Mike Tyson jep parashikimin për luftën Fury-Usyk dhe bën një pretendim të guximshëm

Jemi vetëm pak orë nga një nga ndeshjet më të rëndësishme të peshave të rënda në historinë e fundit të boksit. Sot (e shtunë) mbrëma, në Riad, Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk do të shkojnë ‘kokë më kokë’ për të vendosur se kush do të kurorëzohet mbreti i padiskutueshëm i divizionit.

Gara pritet të jetë jashtëzakonisht e ngushtë. Shanset e basteve e kanë treguar këtë. Fury është aktualisht një favorit shumë i lehtë dhe shanset e tij kanë rënie modeste gjatë javëve të fundit.

Ndërsa fansat analizojnë luftën, një legjendë boksi ka dalë për të dhënë mendimin e tij për këtë meç.

Legjenda amerikane e boksit, Mike Tyson po mbështet anglezin Fury për të fituar luftën ndaj ukrainasit Usyk.

“Do të jetë një luftë interesante. Unë jam duke shkuar drejt Tyson Fury sepse mendoj se ai thjesht do ta mposht atë. Ai do ta arrijë atë dhe do ta mposhtë. Duhet të shkoj me Furyn”.

“Mendoj se ai është luftëtari më i mirë në botë, veçanërisht në kategorinë e peshave të rënda”, ka thënë Tyson.

Tyson di shumë gjëra për luftimet në peshat e rënda, kështu që ai mund të jetë pak i njëanshëm kur thotë se ai mendon se Fury është boksieri më i mirë në botë.

Amerikani tha gjithashtu se Fury kishte një “natë të keqe” kur u rrëzua nga Francis Ngannou, por ai nuk mendon se kjo do të ndikojë kundër Usyk.

57-vjeçari ndërkohë po përgatitet për luftën e tij. Ai do të përballet me Jake Paul në muajin korrik, tre vjet e gjysmë pas ndeshjes së tij të fundit ‘miqësore’. /Telegrafi/

