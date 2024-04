Muriqi me Mallorcan nuk ia del, Baskët e fitojnë Kupën e Mbretit

Athletic Bilbao e ka fituar Kupën e Mbretit, pasi e mposhti Mallorcan në finale, pas gjuajtjeve të penaltive.

Baskët ishin të saktë katër herë kundrejt Mallorcas që qëlloi dy herë saktë në kuadrat.

Përndryshe, Vedat Muriqi ishte i saktë nga penaltia.

Ndeshja filloi me ritëm të lartë me Mallorcan që fillimisht kaloi në epërsi me anë të Daniel Rodriguez në minutën e 21’. Me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, Baskët e barazuan rezultatin me anë të Sancet, për ta dërguar ndeshjen në vazhdime, dy herë nga 15 minuta. Edhe aty nuk pat fitues dhe fituesi u përcaktua në penalti ku Baskët ishin më të saktë.