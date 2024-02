Osmani: Momenti i njohjes së Kosovës do të vjen së bashku me fitoren e Ukrainës

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, së bashku me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyn e kanë pritur presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, në kuadër të samitit për Ukrainën.

Osmani u prononcua më pas për mediat duke thënë se do ta mbështesin Ukrainën.

E para e shtetit të Kosovës kur u pyet nëse do e kërkojë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga presidenti Zelensky, ajo u shpreh e bindur se ky moment do të vjen së bashku me fitoren e Ukrainës.

“Do të jemi këtu deri në fitoren e Ukrainës. Këto janë çështje bilaterale, ne gjithmonë e kemi bërë një kërkesë të tillë, me mirëkuptimin e plotë se Ukraina është në gjendje të jashtëzakonshme duke luftuar për lirinë e saj, jam e bindur se ai moment do të vjen së bashku me fitoren e Ukrainës”, u shpreh Osmani.