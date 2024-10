‘Paga minimale’ e Paul Pogbas në Juventus gjatë ndalimit nga futbolli

Paul Pogba thuhet se i është dashur të jetojë me një ‘pagë minimale’ në Juventus që kur u dënua me një ndalim për dopingun prej katër vitesh, i cili tani është reduktuar.

Mail Sport zbuloi ekskluzivisht të premten se mesfushorit francez i është ulur ndalimi i tij fillestar për 4 vjet në vetëm 18 muaj nga Gjykata e Arbitrazhit Sportiv.

Pogba fillimisht po përballej me një pension të mundshëm nëse ndalimi do të ishte mbajtur pasi ai rezultoi pozitiv në gusht 2023 për DHEA e cila rrit testosteronin dhe është në listën e ndaluar të WADA.

Megjithatë, vendimi për të reduktuar dënimin e tij do të thotë që Pogba tani mund të rifillojë stërvitjet me Juventusin në janar dhe do të jetë në gjendje të luajë ndeshjen e tij të parë konkurruese që nga marsi 2025.

Ringjallja e karrierës së tij do të shohë gjithashtu që ish-ylli i Manchester United të kthehet në pagën mega që iu dha nga Juventusi kur nënshkroi një kontratë katërvjeçare me klubin.

Që kur u ndalua, Pogba ka parë paketën e tij të pagave të shkurtuara në ‘pagën minimale’ që tani do të marrë një rritje të mirëpritur për ta vendosur atë në mesin e fituesve më të mëdhenj të Serie A, siç raportohet nga La Gazzetta dello Sport.

Besohet se 31-vjeçari ka jetuar me një pagë 2000 euro në muaj në vend të pasurisë së zakonshme që vjen me të qenit një nga yjet më të mëdhenj të sportit.

Nëse Juventus vendos të mbajë fituesin e Kupës së Botës në radhët e tyre, atëherë paga e tij do të kthehet në rreth 12 milionë euro në vit, duke reflektuar marrëveshjen që Pogba nënshkroi për klubin si lojtar i lirë.

Kjo pagë shkon në rreth 230,000 euro në javë, e cila do të jetë një rritje e mirëpritur për ish-yllin e Ligës Premier, i cili më parë vendosi të largohej nga Old Trafford në skadimin e kontratës së tij. /Telegrafi/