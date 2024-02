Projekti për rregullimin e rrugës ‘Shuaip Spahiu’ në Prizren: Do të zëvendësohen drunjtë e dëmtuar

Projekti për rregullimin e rrugës “Shuaip Spahiu” në Prizren është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të hapësirave publike.

Drejtori i Shërbimeve Publike, Çelë Lamaj, ka njoftuar se së shpejti do të bëhet prerja e 20 drunjve të dëmtuar në këtë rrugë. Këto drunj do të zëvëndësohen me drunj të madhësisë së njëjtë. Projekti synon të rikonstruojë dhe përmirësojë këtë hapësirë publike, duke e bërë atë më të sigurt dhe funksionale për qytetarët.

Në kuadër të realizimit të projektit, janë zhvilluar takime publike me banorët e rrugës, të cilët nuk kanë pasur vërejtje për çështjen e largimit të drunjve të dëmtuar. Kjo rrugë do të shndërrohet në një shëtitore drejt Shatërvanit, duke e bërë atë më tërheqëse për qytetarët/ tv Prizreni/