Sot mot me shi, por kështu do të jenë temperaturat nesër dhe fillimin e javës së ardhshme

Prishtina Weather ka njoftuar se do të ketë ndryshim moti në fundjavë, meqenëse do të jetë më ngrohtë e me më shumë diell.

Të reshurat lokale që u paraqiten mbrëmë natën, vazhdojnë vende-vende edhe herët në mëngjes të shtunën. Ditën mund të ketë më shumë intervale me diell, po nuk përjashtohen mundësi edhe për zhviilime të reshjeve lokale të shiut.

Nga dita e diel do të jetë më ngrohtë. Të dielen edhe me vransira kalimtare, ndërkaq ditëve të para të javës së ardhshme më shumë diell. Ditën e martë përreth zonave malore me mundësi për riga lokale shiu.

Njoftimi

23.04 – Vransira dhe intervale me diell. Herët në mëngjes e pasdite priten mundësi për reshje lokale shiu.

24.04 – Më ngrohtë, me diell dhe vransira kalimtare.

25.04 – Kryesisht me diell e ngrohtë.

26.04 – Mbetet ngrohtë e kryesisht me diell. Pasdite rreth viseve malore me mundësi për riga lokale shiu.

27.04 – Kryesisht me diell e ngrohtë.