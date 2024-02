Totaj ka marrë pjesë në një ceremoni ku janë nënshkruar kontratat për 12 praktikantë në fushat e Dizajnit Grafik dhe Programimit

Kryetari Shaqir Totaj ka marrë pjesë sot në ceremoninën e nënshkrimit të kontratave për 12 praktikantë, të cilët do të punojnë në fushat e Dizajnit Grafik dhe Programimit.

Kjo ndodh në kuadër të programit “PowerUp: Digital Career”, i cili është një iniciativë e përbashkët e Komunës së Prizrenit dhe Organizatës “HELP”, dhe implementohet nga Makerspace Innovation Center – Prizren.

Gjithashtu, 41 të trajnuar të rundit të dytë, të cilët kanë përfunduar trajnimet në fushat e Programimit dhe Dizajnit Grafik, janë certifikuar. Në vazhdim, ata që kanë treguar më shumë sukses do të vazhdojnë me fazën e mentorimit dhe më pas do të praktikojnë në kompanitë partnere vendore.

Për të vazhduar me sukses këtë projekt, Komuna e Prizrenit, Organizata HELP dhe Makerspace Innovation Center – Prizren kanë nënshkruar një marrëveshje të re për vazhdimin e realizimit të programit “Programi i trajnimit për punësim – shkathtësi digjitale”.