Vdiq në moshën 80-vjeçare, autorja e romanit “Intervistë me vampirin”

Anne Rice, autorja e romanit gotik “Intervistë me vampirin”, ka vdekur në moshën 80-vjeçare.

Shkrimtarja amerikane, e cila shiti më shumë se 150 milionë libra, vdiq e rrethuar nga familja e saj mbrëmjen e së shtunës.

Ajo vdiq për shkak të komplikimeve të shkaktuara nga një goditje në tru, njoftoi djali i saj Christopher Rice, përcjell Klankosova.tv

“Intervista me vampirin” u botua në vitin 1976 dhe vazhdoi të ishte një best seller. Më vonë u përshtat në një film me Tom Cruise dhe Brad Pitt në vitin 1994.

Ajo vazhdoi të shkruante vazhdime të librit, duke formuar një seri të quajtur “Kronikat e Vampirit”. Një tjetër nga librat e saj nga seriali, “Queen of the Damned”, u bë gjithashtu film në vitin 2002.

Rice gjithashtu shkroi trillime erotike me pseudonimet Anne Rampling dhe AN Roquelaure, duke përfshirë “Exit to Eden”.