Vrasja e Tupac në 1996: Pse Diddy është kthyer në qendër të vëmendjes pas pretendimeve të një hetuese

Misteri i gjatë rreth vrasjes së Tupac Shakur në 1996 po rishfaqet, me spekulime që përfshijnë Sean “Diddy” Combs.

Deklaratat e fundit nga një hetuese me përvojë dhe përfshirja e një avokati të ri të punësuar nga familja e reperit kanë ringjallur interesin publik për këtë çështje.

Pse është përfshirë Diddy në vrasjen e Tupac?

Sheryl McCollum, një hetuese që punoi për vdekjen e Shakur, shprehu besimin se Combs mund të lidhet jo vetëm me të shtënat fatale, por edhe me një grabitje të vitit 1994 në Quad Studios në New York, ku Shakur u qëllua disa herë”.

“E gjithë kjo gjë për mua filloi në vitin 1994 – hera e parë që pushkatohet Tupac”, shpjegoi McCollum gjatë një interviste të fundit me NewsNation.

Në atë kohë, Combs ishte në studio me një shoqëri prej rreth 40 personash, asnjë prej të cilëve nuk u dëmtua gjatë sulmit. “Nuk duhet të qëlloni dikë pesë herë për t’i marrë bizhuteritë dhe paratë e tyre”, tha McCollum, duke theksuar rrethanat e çuditshme që rrethonin ngjarjen.

Ajo gjithashtu theksoi se Shakur ishte i vetmi person i shënjestruar në studio.

Në një intervistë të vitit 1995 me revistën Vibe, Shakur kujtoi: “Askush nuk m’u afrua. Vura re se askush nuk do të më shikonte… Edhe Puffy po qëndronte prapa. E njihja Puffy-n”.

Dy vjet më vonë, në 1996, Shakur u qëllua për vdekje nga të shtëna me makinë në Las Vegas, një rast që mbetet i pazgjidhur.

McCollum, duke reflektuar mbi rrethanat e sulmeve të Shakur, tha: “Të dyja herët që Tupac Shakur është qëlluar, ai është i bllokuar në diçka. Ai është bllokuar në një ashensor dhe më pas ai është bllokuar në një makinë. Fjalë për fjalë nuk ka ku të ikë”.

Ajo që e thellon më tej misterin, sipas McCollum, është mungesa e pamjeve video nga të dyja skenat e krimit.

Beson se vetëm disa njerëz të zgjedhur mund të kishin ditur vendndodhjen e Shakurit gjatë të dy sulmeve.

“Për mua, kjo do të thotë se dikush afër tij e dinte vendndodhjen e tij në atë ditë, orë dhe vend”, shtoi ajo.

Familja e Tupac po heton përfshirjen e Diddy

Combs ka mohuar prej kohësh çdo përfshirje në vrasje.

Në vitin 2008, manjati i muzikës lëshoi një deklaratë në përgjigje të një raportimi të Los Angeles Times, duke thënë, “Kjo është një gënjeshtër… As [Biggie] dhe as unë nuk kishim ndonjë dijeni për ndonjë sulm para, gjatë ose pasi të ndodhte”.

Duke i shtuar një shtresë të re çështjes, familja e Shakurit së fundmi punësoi avokatin Alex Spiro për të hetuar lidhjet e mundshme midis Combs dhe vdekjes së reperit. /Telegrafi/

