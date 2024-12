Ylli shkëlqen ndaj Pejës

Golden Eagle Ylli fitoi duelin verdhezi ndaj Pejës me rezultat 92:84 (39:16, 18:20, 19:16, 16:32), në javën e 11-të të ProCredit Superligës.

Te vendasit u dalluan Jalen Nesbitt me 20 pikë e nëntë kërcime, Lis Shoshi me 14 pikë e 11 kërcime dhe William Tavares me 22 pikë, katër kërcime e katër asistime, derisa te mysafirët më i miri ishte Dardan Berisha me 24 pikë, tri kërcime e tri asistime.

Golden Eagle Ylli ka gjashtë fitore e pesë humbje, ndërsa Peja pesë fitore e gjashtë humbje./PrizrenPress.com/