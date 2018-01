Policia në Prizren arreston hajnat e veturave

Në mesnatë, rreth orës 02:30 minuta, përmes telefonit 192, Policia në Prizren ka pranuar një informatë e cila bënte me dije se në rrugën “Petrit Bytyqi” po ndodh një vjedhje nga një automjet Golf II.

Një patrullë e Njësisë Reaguese ka shkuar në atë lokacion dhe ka marrë informatat e para nga vendi i ngjarjes e më pas ka filluar kërkimi për të dyshuarit.

“Pas shpërndarjes së informatave përmes rrugëve operative, rreth orës 02:40 minuta, në rrugën ‘Adem Jashari’ është ndaluar një automjet Golf V me targa 04; me tre të rinj dhe gjatë kontrollit në bagazhin e automjetit janë gjetur një radio dhe tre akumulatorë të automjeteve. Gjatë intervistës në prani të avokatëve mbrojtës është bërë e ditur se gjatë natës janë thyer tri automjete: një Golf II; një Reno Clio dhe një VW Passat”, bën me dije Policia nga Rajoni i Prizrenit.

Pas intervistave, është informuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që tre të dyshuarit të ndalën nën masën e arrestit policor.