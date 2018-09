Rahovec:Dënohet me 500 euro gjobë i akuzuari për armëmbajtje pa leje

Gjykata Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec, e ka dënuar me 500 euro gjobë të akuzuarin për armëmbajtje pa leje, Zahir Gashi.

Ai është obliguar edhe në pagesën e shpenzimeve të procedurës në shumë prej 30 euro si dhe do të bëhet konfiskimi i armës.

Aktgjykimi ndaj tij është shpallur të martën nga gjykatësi, Mizahir Shabani, pasi që i akuzuari paraprakisht e ka pranuar fajësinë për akuzën me të cilën ngarkohet.

I akuzuari Gashi, ka thënë se ndjehet fajtor për veprën të cilën e ka kryer dhe pendohet për rastin që i ka ndodhur.

“Këtë armë e kam blerë për mbrojtje pasi që shtëpinë e banimit e kam në periferi të fshatit Sapniq, ndërsa për armën nuk posedoj leje nga organet kompetente”, ka thënë ai.

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Prek Kola, ka kërkuar nga Gjykatën që me rastin e caktimit të dënimit të ketë parasysh gjendjen e varfër ekonomike, pasi që është i papunë dhe mbajtës i familjes katër antarëshe.

Pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit nuk e ka kundërshtuar as prokurorja e shtetit, Dëshire Jusaj.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritur aktakuzë më 20 mars 2017, ndaj Zahir Gashi, duke e ngarkuar atë me veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Sipas aktakuzës, i pandehuri më parë ka siguruar e deri më 2 shkurt 2017, rreth orës 10:00, në shtëpinë e tij në fshatin Sapniq, Komuna e Rahovecit, pa autorizim ka poseduar armë dhe municion në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët të tilla dhe atë një revole të markës “Ekol Special-99”, me karikator dhe një fishek të kalibrit 7.62 mm, një fishek të kalibrit 7.65mm, një gëzhojë të kalibrit 7.56mm dhe një mbajtëse të armës me rrip, në atë mënyrë që ditën kritike gjatë bastisjes të shtëpisë dhe objekteve tjera përcjellëse nga zyrtarët policorë në dollapin e kuzhinës kanë gjetur dhe sekuestruar armën dhe municionin e lartcekur.