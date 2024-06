Hodaj largohet nga Liria

Portieri kosovar përmes një njoftimi në Facebook, ka njoftuar se nga sot nuk është pjesë e skuadrës prizrenase dhe do të jetë lojtar i lirë. Portieri kosovar përmes një njoftimi në Facebook, ka njoftuar se nga sot nuk është pjesë e skuadrës prizrenase dhe do të jetë lojtar i lirë.

AI ka falenderuar kryesitë e klubit të Lirisë, e në veçani tifozët ”Arpagjikt” për mbeshtetjen ndaj tij.

”Faleminderit dhe mirupafshim FC Liria!

Pershendetje miq e shoke! Cdo rrugetim e ka nje fund, e une nga sot nuk do te jem pjese e klubit Liria dhe jam lojtar i lire!

Falenderoj te gjitha kryesite me te cilet kam bashkepunuar, te gjithe trajneret qe kam punuar dhe te gjithe bashkelojtaret qe ndame fushen se bashku gjate gjithe ketyre viteve!

Falenderim i veqante per Tifozet Arpagjik’t qe kane qene gjithmone mbeshtetesit me te medhenj te klubit!

Shpresoj qe per klubin do te vijne dite te mira dhe do te jete aty ku e duhet dhe ku e meriton!

I juaji perzemersisht Drilon Hodaj!”, ka shkruar ai./IndeksOnline/