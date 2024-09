Kryetari i Malishevës zhvillon vizitë zyrtare në SHBA – nisin bisedimet për binjakëzimin me Staten Island

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, po qëndron në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve të mëngjesit në New York.

Gjatë vizitës së tij, Kastrati zhvilloi një takim pune me anëtarin e Këshillit të New Yorkut, David Carr, në ambientet e Bashkisë së New Yorkut. Në këtë takim u dakorduan për të nisur sa më parë procesin për binjakëzimin mes Komunës së Malishevës dhe Staten Island, përcjell PrizrenPress.

Në një postim, Kastrati u shpreh:

“Në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve të mëngjesit në New York. Gjatë qëndrimit tim këtu, sot në ambientet e Bashkisë së New Yorkut, së bashku me z. Naser Nika, kam zhvilluar një takim pune, me anëtarin e Këshillit, z. David Carr, me të cilin u dakorduam për të filluar sa më parë procesin për binjakëzimin mes Komunës së Malishevës dhe Staten Island në New York.

Vendi më përkrahës i popullit shqiptar janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë ne përjetësisht u jemi mirënjohës.” /PrizrenPress.com/