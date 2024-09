Berat Duraku shpallet “Man of the Festival” për Hardh Fest 2024

Në kuadër të edicionit të sivjetshëm të Hardh Fest 2024, Bordi i Drejtorëve të OJQ-së “Hardh Fest”, i kryesuar nga Agi Haxhimurati, shpalli Berat Durakun si fituesin e çmimit “Man of the Festival”.

Ky titull prestigjioz i jepet Durakut për kontributin e tij të pakusht dhe për dashurinë e tij të pakusht që i ka falur festivalit ndër vite, përcjell PrizrenPress.com

“Në bazë të kompetencave dhe autorizimeve, Bordi i Drejtorëve të OJQ “Hardh Fest“ në krye me z. Agi Haxhimurati (Drejtor i Bordit) shpall: “MAN OF THE FESTIVAL HARDH FEST 2024” z.Berat Duraku, për kontributin e pakusht dhe dashurinë qe i fal FESTIVALIT!” – thuhet në njoftimin e këtij festivali.

Hardh Fest, i njohur për festimin e vjeljes së rrushit në Rahovec, vlerëson individët që japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe promovimin e kësaj ngjarjeje të madhe kulturore./PrizrenPress.com/

Marketing