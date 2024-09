Kosova debuton në Kampionatin Botëror eFIBA me ekipin e parë të Esports

Për herë të parë, Kosova do të marrë pjesë në Kampionatin Botëror të eFIBA Season 3, me një ekip të përbërë nga lojtarë të talentuar në lojën NBA2K.

Kombëtarja jonë përbëhet nga: Arion Balluku (Kapiten), Petrit Paqarizi, Fis Jashari, Ardit Zeka, Musa Baruti dhe Miran Xheladini, përcjell PrizrenPress.

Sipas njoftimit zyrtar, “Lojtarët po vazhdojnë përgatitjen intensive për ndeshjet e fazës para-kualifikuese që do të zhvillohet me datë 8 dhe 10 tetor 2024”. Gjatë kësaj faze, Kosova do të përballet me ekipe të forta si Franca, Britania e Madhe, Greqia, Italia, Suedia dhe Zvicra, me synim të sigurojë një vend në Kualifikueset Regjionale.

Gjithashtu, njoftohet se “Kosova po ashtu do të zhvillojë edhe ndeshje miqësore gjatë kësaj kohe për të qenë të gatshëm për paraqitje sa më dinjitoze në paraqitjen e parë në Kampionatin Botëror”.

Ky projekt është mbështetur nga Federata e Esports e Kosovës, në partneritet me FBK./PrizrenPress.com/