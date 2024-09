Luis Enrique bën deklaratën e fortë: Nuk do ta kisha trajnuar PSG-në me Messin, Neymar dhe Mbappe

Në dokumentarin që “Movistar+” i dedikoi, Luis Enrique bëri një deklaratë që tërheq vëmendjen e të gjithëve. Trajneri spanjoll shprehu se nuk do ta kishte marrë kurrë përsipër ta drejtonte versionin e vjetër të PSG-së. Para së gjithash, sepse ish-trajneri i Barcelonës nuk do ta kishte imagjinuar kurrë se do të mund të ulej në atë stol para largimit të Messit dhe Neymar.

Ish-trajneri i kombëtares spanjolle midis viteve 2018 dhe 2022 nuk ndihej në harmoni me politikën e transferimeve të klubit transalpin, i cili ishte i fokusuar në rekrutimin e shumë kampionëve. Kjo nuk ishte në rregull për shijet e tij. Në deklaratat e raportuara nga “Marca”, Luis Enrique pranoi: “Unë nuk do ta kisha trajnuar PSG-në me Messin, Neymar dhe Mbappe, të tre bashkë në një ekip”.

Pas dy sezoneve “të thata” të Ligës së Kampionëve, epoka “MNM” mori fund në verën e vitit 2023. Pasi mbërriti si lojtar i lirë dy vite më parë, ylli argjentinas nuk donte ta rinovonte kontratën e tij dhe u transferua në ekipin e MLS, Inter Miami. Nga ana tjetër, Neymar u shit për 90 milionë euro tek Al-Hilal në Arabinë Saudite.

Të dy, në fakt, ishin menaxhuar te Barça nga vetë Luis Enrique, duke fituar gjithashtu Ligën e Kampionëve në vitin 2015. Kështu, pas mbërritjes së tij, spanjolli e gjeti veten vetëm me Mbappé, të cilin arriti ta shijonte deri në sezonin e kaluar, para se të transferohej te Real Madridi. Gjithsesi, zhvillimet me atë trajner shkuan të gjitha në linjën e pajtueshme dhe inovative të PSG-së për të mos e orientuar gjithçka rreth yjeve, siç kërkoi “Lucho”.

Marketing