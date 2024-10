Suhareka bëhet me stadium të ri

Qyteti i Suharekës po bëhet me stadium të ri të kategorisë së dytë, ka njoftuar të enjten ministri për Kulturë, Rini dhe Sport, Hajrulla Çeku.

Ai ka bërë të ditur se stadiumi do të ketë një kapacitet prej 6.518 ulëseve dhe do të plotësoj standardet më të larta evropiane.

Sipas Çekut, veçse është përzgjedhur projekti ideor për stadiumin, ka filluar hartimi i projektit zbatues dhe vitin tjetër do të fillojnë procedurat e prokurimit për punimet.

“Suhareka po bëhet me stadium të ri të kategorisë 2, me kapacitet 6518 ulëse, që plotëson standardet më të larta ndërkombëtare. Tashmë është përzgjedhur koncepti ideor për stadiumin. Ka filluar hartimi i projektit zbatues dhe vitin e ardhshëm do të nisin procedurat e prokurimit për punimet”, ka shkruar Çeku, në llogarin e tij në Facebook.