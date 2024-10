Bashkimi synon fitoren e shtatë radhazi ndaj Pejës

Skuadra e Bashkimit ka nisur edicionin e Superligës së Kosovës në basketboll me një seri mbresëlënëse prej gjashtë fitoresh radhazi, duke mundur kundërshtarë si Trepça, Vëllaznimi, Proton Cable Prizreni, Bora, Golden Eagle Ylli dhe Sigal Prishtina. Me këto rezultate, Bashkimi është në krye të tabelës me 12 pikë, duke u bërë favorit për titullin e sezonit.

Sfida e radhës për Bashkimin do të jetë sot në derbin e xhiros së shtatë kundër Pejës, një ekip me të cilin ende nuk është përballur këtë sezon. Ndeshja pritet të jetë tepër emocionuese dhe do të zhvillohet në palestrën “Karagaçi” në Pejë, me fillim nga ora 19:00.

Në renditje, pas Bashkimit qëndrojnë Trepça dhe Sigal Prishtina, të dyja me nga katër fitore dhe dy humbje. Golden Eagle Ylli, me tri fitore dhe tri humbje, ndodhet në vendin e katërt, ndërsa Peja, Vëllaznimi dhe Proton Cable Prizreni kanë nga tetë pikë, secila me nga dy fitore dhe katër humbje. Në fund të renditjes gjendet Bora, me një fitore dhe pesë humbje.

Kjo ndeshje do të jetë një provë e rëndësishme për Bashkimin, që synon të ruajë formën perfekte dhe të vazhdojë serinë e fitoreve në kampionat./PP/

